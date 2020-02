Wem gehört die Sberbank von Russland? Wer ist der Besitzer der Sberbank von Russland?

Die Geschichte der größten Bank des Landes, der Sberbank, ist ungefähr 170 Jahre alt. Der Anführer des russischen Bankensystems war ein Empfänger der Sparkasse, deren Gründung bis ins Jahr 1841 zurückreicht. Der stabile Betrieb des Finanzinstituts wird vom Staat selbst garantiert, da er eine Kontrollbeteiligung an der Person der Zentralbank der Russischen Föderation besitzt.

Eine breite Palette von Aktivitäten von

Sberbank of Russia ist das einzige Finanzinstitut seiner Art, das seine Dienstleistungen im ganzen Land anbietet. Die Bankfilialen befinden sich nicht nur in praktisch jeder Stadt des Landes, sondern auch erfolgreich in den GUS-Staaten, Deutschland und der Schweiz, China, Türkei und Indien. Das Angebot an Finanzdienstleistungen ist sehr breit, so dass eine Institution als universell eingestuft werden kann. Im Rahmen der Partnerschaft werden traditionelle Einlagen und verschiedene Kredite, Bankkarten und Geldtransfers, Versicherungen und sogar Maklerdienstleistungen angeboten. Bereits im Jahr 2013 machte der Anteil des Finanzunternehmens rund 43,3% aller Einlagen der Bevölkerung aus. Auf das Volumen des staatlichen Kreditportfolios entfielen 32,7% und 32,1%( Kredite an natürliche und juristische Personen).Bürger des Landes sind bereit, mit dem Unternehmen zu kooperieren und denken nicht einmal darüber nach, ob die russische Bank Sberbank ist.

Innovationen im Finanzinstitut

Sberbank hat immer versucht, mit der Zeit Schritt zu halten, die Servicequalität für seine Kunden zu verbessern und ihnen innovative Produkte anzubieten. Das Finanzinstitut hat sein Bestes getan, um seinen Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Konten per Fernzugriff zu verwalten. Dank Remote-Kanälen, wie Online-Banking "Sberbank Online" und SMS-Service "Mobile Bank", ist es viel einfacher geworden, ihre Gelder zu verteilen und die Finanzströme zu überwachen. Es ist Sberbank, die das größte Netz von Geldautomaten und Terminals im ganzen Land besitzt. Eine aktive Beteiligung der Institution an verschiedenen sozialen Programmen, die die Entwicklung der nationalen Wissenschaft und Kultur stimulieren, wurde festgestellt. Für die meisten spielt es keine Rolle, wer die russische Sberbank besitzt, da das Management und die Eigentümer alle Aufgaben perfekt bewältigen.

Monopoly oder das Ergebnis einer logischen Anstrengung?

Sberbank gehört zur Kategorie der kommerziellen Finanzorganisationen und ist auch die größte Bank in Russland. Nach den neuesten Forschungen trägt die Institution zu Recht den Status der am meisten nachgefragten und zuverlässigsten Finanzinstitution der Russischen Föderation. Laut Statistik ist jeder zweite Beitrag für das Land der Kunde der Institution. Ebenso die Situation mit Krediten. Mehr als 30% der Kredite im Staat werden durch den Sicherheitsrat der Russischen Föderation ausgestellt. Es ist falsch zu sagen, dass die Bank als Monopolist handelt. Die Geschichte der Entwicklung einer Finanzorganisation in den kommenden Jahrzehnten wird die Marke von 200 Jahren erreichen. Das Eigenkapital des Instituts beträgt rund 1,6 Billionen Rubel. Betrachtet man die Frage, wer die russische Sberbank besitzt, können wir sagen, dass er keinen einzigen Eigentümer hat, außerdem kann praktisch jede Person, die wünscht, einen Teil der Aktien einer großen Finanzstruktur kaufen.

Wer handelt in der Person des Eigentümers der Bank?

Der Haupteigentümer des Finanzinstituts ist die Zentralbank der Russischen Föderation, in der Tat die nationale Regierung. Ihr Anteil am gesetzlichen Sondervermögen der Bank beträgt 50%, zuzüglich eines Stimmrechtsanteils. Wenn wir den Prozentsatz des Eigentums an stimmberechtigten Aktien schätzen, wird er 52,32% betragen. Die kleinere Hälfte der Aktien gehört 270 Tausend verschiedenen Personen. Ein Zehntel der Aktien ist Eigentum von Privatpersonen. Ein Viertel der Anteile des Finanzinstituts ist Eigentum ausländischer Investoren. Klar zu sagen, wer der Eigentümer der russischen Sberbank ist, da die Anteile des Instituts systematisch an den MICEX- und RTS-Börsen seit 1996 gekauft und verkauft werden. Im ersten Quartal 2007 entschied die Geschäftsleitung der Bank über die zusätzliche Ausgabe von Auktionspapieren, mit der das genehmigte Kapital des Unternehmens um 12% erhöht werden konnte. In finanzieller Hinsicht entspricht diese Zahl 230 Milliarden Rubel. Es ist festzustellen, dass etwa 40% aller Geschäfte innerhalb der MICEX in direktem Zusammenhang mit den Aktien des größten Finanzinstituts des Landes stehen.

Warum ist es schwierig, die Frage zu beantworten, wer der Eigentümer der Sberbank ist?

Aufgrund der Tatsache, dass weniger als die Hälfte der Sberbank-Aktien im Streubesitz ist, ist sehr problematisch zuverlässig die Namen ihrer Besitzer offenbaren. Diese Information kann von Mitarbeitern des Finanzinstituts bereitgestellt werden und selbst dann nur in dieser Situation, wenn die Person, die an dieser Information interessiert ist und selbst beabsichtigt, Anteile der Organisation zu kaufen. Die Liste derer, die Sberbank Russlands gehört systematisch auch aus dem Grund, variiert, dass der Erwerb von Anteilen an der letzteren in den meisten Situationen wird mit dem Ziel, das Ergebnis durchgeführt. Dies führt zu einem ständigen Besitzerwechsel. Heute wird die strategische und operative Leitung des Instituts gleichzeitig von drei Behörden wahrgenommen: der Gesellschafterversammlung, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der Bank. Der Posten des Vorstandsvorsitzenden gehört Herman Gref.

Was sagt das Bundesgesetz?

Zum 1. November 2014 besitzt die CBR 52,32% der Stimmrechte der Sberbank. Wenn Sie die Frage, wem die Zentralbank von Russland gehört, im Detail betrachten, können Sie "Vormundschaft" vom Staat über Sberbank bemerken. Heute sind rund 47,68% der Aktien im Umlauf. In Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz Nummer 86, der Reduktion oder Entfremdung der Bank von Russland in dem genehmigten Kapital der Sparkasse, die den Anteil auf weniger als 50% plus einem Stimmrechtsanteil reduziert, kann es nur von dem Bundesgesetz auf die Grundlage durchgeführt werden. Der Anteil der Zentralbank der Russischen Föderation am genehmigten Kapital kann verringert werden, was nicht zu einer Verringerung der Anzahl der Aktien auf weniger als 50% plus einer Stimmrechtsaktie führt. Diese Entscheidung kann nur nach vorheriger Vereinbarung mit der Regierung Russlands getroffen werden.

erste Änderung

Kapitalbeteiligung bis zu einer Entscheidung über den Verkauf der Anteile an der Sberbank Russlands im Jahr 2012, hatte die Zentralbank über 60,25% im Eigentum. In der öffentlichen Auflage gab es nur 39,75% der Aktien. Trotz der Änderung des Anteils der Besitzer eines Finanzinstituts, zu reagieren, genau und eindeutig auf die Frage, wer die Sparkasse der Russischen Föderation besitzt, ist problematisch. Man kann sagen, dass wichtige Entscheidungen vom Staat in der Person der Zentralbank getroffen und akzeptiert wurden. Der Rest der Aktien zielt nicht darauf ab, das Eigentumsrecht zu teilen, sondern dient dazu, die Rentabilität des Finanzinstituts zu erhöhen.

Wie kauft man Aktien der Sberbank?

Aktionäre der Sberbank Russlands, wie oben erwähnt, einen Anteil im Besitz des größten Finanzinstitutes des Landes seit 2006 auf dem inländischen Börsen MICEX und RTS kaufen. Der Handel mit Wertpapieren erfolgt heute an der Moskauer Börse und an der Londoner Börsenhandelsplattform. Sie können Aktionär werden, indem Sie sich mit einer Bankfiliale in der Wohnregion in Verbindung setzen. Die Eintragung des Eigentumsrechts erfolgt, wenn ein Dokument vorliegt, das die Identität eines russischen Bürgers bestätigt. Beim Kauf von Aktien an der Börse soll wissen, dass ihr Wert drastisch verändern, nicht nur für ein paar Tage, können zahlreiche Änderungen im Preis innerhalb eines Tages festgelegt werden. In Anbetracht der Frage, wer die Aktien der russischen Sparkasse besitzt, können Sie über die große Anzahl von Personen sprechen, deren Liste sich ständig ändert. Die Leute sehen die Aktien nicht als Eigentum des größten Finanzinstituts des Landes, sondern eher als Handelsinstrument, durch dessen Verkauf und Kauf ein stabiles Einkommen erzielt werden kann.